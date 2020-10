Muere de un disparo ex diputado de Veracruz; sospechan que se suicidó

El ex diputado cordobés, Mauricio Duck Nuñez falleció en el interior de su domicilio asentado en el Residencial Campestre de la Ciudad de Córdoba, tras darse presumiblemente un disparo con un arma de fuego en la cabeza.

Tras darse a la conocer la noticia por parte de los familiares a las autoridades, hasta el lugar arribaron oficiales de la Policía Municipal, Estatal, Ministerial y Federal, así como de la Guardia Nacional, quienes mantienen blindada la residencia del ex funcionario.

De manera extraoficial se habla que el ex funcionario presumiblemente limpiaba su arma de fuego y se le escapo un disparó, por lo que aseguran no se trató de un suicidio, sino de un accidente, aunque tal versión no ha sido confirmada por las autoridades.

En 2015 el panista fue designado como representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura.

El septiembre de 2018 como consejero del Poder Judicial de Veracruz denunció la existencia de espionaje en el interior del organismo.

En conferencia de prensa, informó que se percató de que era víctima de espionaje al encontrar cámaras y micrófonos ocultos en su oficina.

Posteriormente señaló que tuvo diferencias con integrantes de ese poder, por el manejo de los recursos públicos durante la gestión de Humberto Edel Álvarez Peña como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado

El supuesto espionaje nunca se esclareció, aunque Álvarez Peña dijo que se estaba investigando.

Además de legislador, fue abogado litigante en materia fiscal, administrativa, constitucional y tenía experiencia en Derecho Internacional y Agrario.

También ocupó cargos como jefe del Departamento de Titulación, Inscripción y Privación de Derechos de la Secretaría de la Reforma Agraria; subdirector de Normas en la Procuraduría Agraria y Oficial Mayor del ayuntamiento de Córdoba.