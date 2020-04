Motociclista resulta lesionado tras estrellarse con tractocamión en carretera 150

Un motociclista resultó lesionado cuando circulaba sobre la carretera federal 150 luego de estrellarse contra un tractocamión de una empresa de alimentos la mañana del lunes.

Fue cerca de las 8:00 de la mañana el km 060+600 de la carreteraCórdoba - Entronque la Boticaria, tramo: Entronque la Tinaja - Boca del Río con dirección a La Tinaja donde ocurrió el lamentable hecho.

De acuerdo a la información recabada fue el conductor de la unidad marca Kenworth, color blanco, identificado como Martín "N", quién habría sido el responsable del hecho.

Testigos afirmaron que dicho operador no respeto la preferencia y no se dio el paso al ocupante de la motocicleta marca Italika, sub marca 250Z, color rojo, modelo 2014, sin placas de circulación.

Desafortunadamente el motociclista ya no tuvo tiempo de frenar y se estrelló contra la pesada unidad, por lo que testigos fueron quienes solicitaron el apoyo de las corporaciones de rescate.

Técnicos en urgencias médicas se trasladaron a dicho punto para brindarle los primeros auxilios al lesionado identificado como Héctor Alfonso "N", quien resultó con diversas heridas.