motociclista_resulta_lesionado_de_gravedad_tras_sufrir_accidente

Quienes presenciaron lo sucedido dieron a conocer que se trataba de un autobús del servicio urbano marcado con el número económico 1323 de la ruta Infonavit Buenavista, el cual pretendía dar vuelta para meterse a un taller mecánico.

No obstante, el operador aparentemente no se dio cuenta de qué sobre el mismo carril venía el agraviado a toda velocidad en su motocicleta deportiva de la marca Suzuki, el cual trató de frenar o librarlo pero ya no lo consiguió.

De esta manera, el motociclista se estrelló de lleno contra la puerta delantera y posteriormente salió proyectado contra el portón del taller, donde quedó malherido, por lo cual los presentes llamaron al número de emergencias.

Técnicos en urgencias médicas arribaron minutos después para brindarle los primeros auxilios al agraviado, el cual fue llevado de inmediato a un hospital y según el último reporte su estado de salud es grave.

Agentes de tránsito y vialidad municipal de Veracruz llegaron más tarde para realizar el acordonamiento pertinente y ordenaron el retiro de unidades involucradas para deslindar responsabilidades.

/dj