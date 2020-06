Montaje de la FGE-Guanajuato, captura de madre de El Marro: Gertz Manero

En entrevista con Joaquín López Dóriga, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la detención de los familiares de "El Marro" fue montaje por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

"Guanajuato lleva cinco años en ser verdaderamente un infierno de violencia y este señor fiscal, lleva once años ahí. Nosotros vamos a iniciar un procedimiento, te lo digo públicamente, para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de carácter legal" agregó.

Por ello indicó que iniciarán un procedimiento contra la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para aclarar la liberación de los familiares de José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro" y presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

"Ni siquiera estaban allí las personas, estaban en otro lado, era un arma que no era arma, no estaban en posesión de las drogas. Es ridículo, por supuesto que es un montaje, es una irregularidad procesal. Era un asunto del fuero común por el robo de un vehículo, ¿qué tiene que ver con lo otro? Lo que ellos dicen es una falta de respeto, uno tiene que ser honesto no nada más con el dinero, sino con las conductas" aseguró Gertz Manero.

Asimismo aseguró que no aceptan la liberación de los familiares de "El Marro" por parte de la Fiscalía General de Guanajuato.