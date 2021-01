Ministro propone amparar a zeta que plagiaba migrantes en Veracruz

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá amparar a Mario René Rodríguez Zavala, El Pelón, quien fue señalado como líder de una célula de Los Zetas en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, encargado de recibir a migrantes detenidos por policías municipales y por quienes se pedían rescates de 600 dólares para ser liberados.

De acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), los indocumentados eran entregados en casas de seguridad de Los Zetas o en la estación de policía, donde eran recogidos por la organización criminal, misma que los mantenía en cautiverio hasta que sus familiares en sus países de origen pagaran los rescates.

El próximo 13 de enero el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará a sus homólogos de la primera sala un proyecto en el que propone conceder la protección de la justicia al quejoso para que se deje sin efecto la sentencia de 36 años de prisión que le fue impuesta y se dicte una nueva, debido a violaciones al debido proceso, entre ellas, la falta de asistencia consular.

El Pelón es hondureño y ante un juez narró que llegó a México en 2007, donde trabajó como albañil, pero un integrante de Los Zetas lo "obligó" a trabajar con ellos. "...ignoro su nombre esto fue en enero de este año (2010), sin recordar la fecha exacta, no sé el nombre... mi trabajo consistía en cuidar gente centroamericana que se encontraba en el monte, porque tenían que pagar un piso cuando iban con polleros, cuando venían solos no los molestaban y para que no perdieran su dinero yo los ayudaba para que llegaran a la frontera... yo los ayudaba porque son mis paisanos... no es cierto que las mujeres tuvieran que pagar con trabajo por el piso, y no es cierto que yo las haya violado, tenía prohibido hacerlo...", se detalla en el expediente.

Según su narración, los policías entregaban a los migrantes, mientras que otros zetas se robaban los "pollos" del tren. Él recibía una paga de 2 mil 500 pesos quincenales. En abril de 2010 fue detenido por elementos del Ejército cuando se encontraba bañándose en un río, "a cien metros de distancia de donde estaban los pollos, que no llegaron a veinte".

Mario René Rodríguez también alegó que no tuvo asistencia consular inmediata y esto no lo tomó en cuenta el Tribunal Colegiado que confirmó la sentencia dictada en su contra.

El ministro Ortiz Mena señala en su proyecto que el Tribunal Colegiado se apartó de los criterios sostenidos por la primera sala con relación al derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, por lo que es procedente revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la justicia. "Por tanto, esta primera sala concede el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva en la que declare la invalidez de las declaraciones ministerial y preparatoria de (Mario René Rodríguez Zavala).

