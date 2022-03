Mata a su hermano por unos terrenos en San Andrés Tuxtla

Según los primeros reportes, Nereo "N" había estado consumiendo bebidas embriagantes durante toda la tarde y noche del pasado martes junto a uno de sus hermanos identificado como Darío "N", hasta ya entrada la madrugada del miércoles.

No obstante, esta convivencia aparentemente no terminó del todo bien, pues al calor de las copas surgieron viejas rencillas que las llevaron a una acalorada discusión aparentemente por algunos terrenos heredados que cuya situación legal no está del todo definida.

Luego de discutir, Darío "N" se retiró a su domicilio y su hermano Nereo "N" se metió a su propia casa a descansar; aunque la cosa no quedaría ahí, ya que algunos momentos después regresaría para continuar con el pleito.

Darío "N" regresó hasta la casa de su hermano y comenzó a patearle la puerta trasera hasta que la derribó, por lo que Nereo "N" salió sumamente enardecido y de un garrotazo en la cabeza le arrebató la vida.

Elementos de la policía local lograron la detención del presunto hermano homicida, quien fue llevado a la Fiscalía correspondiente para determinar su situación legal, en tanto los servicios periciales ordenaron el retiro del cuerpo.

