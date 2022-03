Habitantes de la localidad de Lomas de Francisco I. Madero, perteneciente al municipio de Misantla, solicitaron la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, detectives ministeriales y del servicio forense, al encontrar el cadáver de un septuagenario en una vivienda de la localidad serrana.

Luego de que una persona adulta no respondiera al llamado de los habitantes de la localidad en mención, debido a que habían transcurrido días de que no se le veía, al ingresar a su domicilio lo hallaron muerto. Por este hecho se solicitó la presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes arribaron al sitio para confirmar que la persona adulta no presentaba signos vitales.