Localizan a menor de Texistepec en Ciudad de México

El señor Toribio Fonseca Platón, señaló que durante el jueves la menor salió de su domicilio bajo el argumento de que iría a la iglesia a confesarse sin embargo pasaron la horas y no regresó.

Perla N, una estudiante de 13 años , originaria de Texistepec , Veracruz y quien durante la noche del jueves fue reportada como desaparecida tras presuntamente huir para encontrarse con un joven que conoció por redes sociales , fue localizada en una central camionera de la Ciudad de México junto a una mujer que no conocía; la familia considera que pudo haber sido víctima de tratantes.

Lo anterior causó preocupación entre los familiares quienes iniciaron la búsqueda para después enterarse que Perla estaba en Soconusco y que partiría a la CDMX para conocer a un joven de nombre Alex de quien se enamoró tras escribirse constantemente por Facebook.

El mismo jueves la familia emitió la alerta vía redes sociales y al tener conocimiento que viajaría a la capital del país, también habrían solicitado el apoyo de las autoridades policíacas para ubicarla.

Gamaliel de Jesús Antonio, activista social de Texistepec quien apoyó a la familia para la difusión en redes sociales, posteó el siguiente mensaje: "Perla Cristal apareció en la Ciudad de México, de acuerdo a los familiares fue encontrada en una central camionera y era llevada por una mujer de aproximadamente 40 años quién con engaños se la llevó ,hasta el momento se desconoce las intenciones de dicha mujer; una de las tías de la niña que vive en México fue por ella y dio a conocer a los policías que la señora con la que iba no es ningún familiar y que a la niña la estaban buscando y le enseñó la publicación para que le creyeran y entregarán a la niña. Actualmente ya está en manos de su tía y verán como regresarla a Texistepec. Amigos esto es para concientizar a los jóvenes menores de edad y un llamado a los padres que permiten tener redes sociales y no llevar un control y orientarlos para que no caigan en este tipos de situaciones".

Afortunadamente este caso tuvo un desenlace diferente al de cientos de jóvenes que bajo engaños deciden irse de sus hogares y luego son víctimas de la comisión de delitos.

