Lleva más de 7 días desaparecido habitante de Cosolea

Desesperada se encuentra la familia del señor Marcelino Hernández Torres, ya que hoy cumple 7 días de que salió de su domicilio y no lo han vuelto a ver y aún cuando han buscado con sus amistades y han recorrido hospitales, no tienen noticia de él.

Por ello señalaron que están pidiendo por la colaboración de la ciudadanía de esta zona, para encontrarlo, ya sea vivo o muerto, pero que aparezca.

Su hijo Emeterio Hernández indicó que su señor padre salió de su domicilio temprano y ya no regresó y lo que es peor, no lo han vuelto a ver ni tienen noticias de él.

Lo único que saben es que lo vieron caminando frente al OXXO del Chicozapote y de ahí ya no saben más, siendo muy extraño que no regresara a su casa, pues nunca lo hacía, además de que no pase de sus facultades mentales y por lo tanto sabe volver a su domicilio.

Menciona que su padre, Marcelino Hernández Torres, tiene 72 años de edad y es pensionado, además que al salir vestía un pantalón café, una camisa azul y unos tenis negros de la marca Nike.

Señaló por último que cualquier información que tengan sobre él o que lleve a su paradero, pueden llamar al 922 26 6 34 05 y la información que den será confidencial pues lo único que quieren es que aparezca su padre.