Ligan a policías en desaparición de empleado municipal de Coyutla

Desde hace ocho días permanece desaparecido un empleado del Ayuntamiento que presuntamente fue detenido por elementos de la Policía Municipal del municipio de Coyutla, ubicado en la sierra del Totonacapan.

Se trata de Eduardo Juárez Durán, de 26 años de edad, quien junto a sus amigos fueron detenidos por agentes policiacos mientras consumían bebidas embriagantes en la comunidad Las Lomas.

Su primo hermano, Narciso Juárez Francisco declaró que Eduardo, empleado del registro civil de Coyutla fue visto por última vez el pasado jueves 8 de octubre, y su conexión a su teléfono celular fue a las 11 de la mañana con 59 minutos.

También se le vio conectado en la red social facebook, pero no respondió a los mensajes que le enviaron sus familiares y amigos que mantienen su búsqueda en los municipios de la Sierra del Totonacapan.

La mañana de este jueves 15, vía telefónica una persona se comunicó vía telefónica para solicitar el "rescate" y poder liberar al joven Eduardo Juárez. "Estamos preocupados porque no hay información de dónde está. Nadie sabe nada. Presuntamente fueron detenidos por la policía municipal de Coyutla, pero en pocas horas fueron dejados en libertad porque no hubo delito qué perseguir, pero ahora no lo localizamos", expuso.

Ante esta situación, el papá del joven, Narciso Juárez Pérez y su cuñada, Cristina Jiménez Uribe acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Papantla para interponer una denuncia, sin embargo, los familiares fueron canalizados a la ciudad de Poza Rica para reportar la desaparición del empleado del ayuntamiento.