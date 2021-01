Líder satanista en la zona sur denuncia intimidación y daños de la SSP

Gastón Andrés Ramos Ramírez, conocido por ser líder satanista en la zona sur de Veracruz, denunció públicamente y próximas horas lo hará ante la Fiscalía correspondiente, actos de intimidación y daños en su vivienda ubicada en Jaltipan de Morelos, por parte del comandante de la Policía Municipal en coordinación con la Fuerza Civil.

En un video que el también estudiante compartió en su perfil de la red social Facebook, se logra apreciar el momento en que los elementos de la Policía revisan una motocicleta de su propiedad y al percatarse de las cámaras de seguridad, las dañan.

"El día de hoy pasando el mediodía recibí intimidación del supuesto comandante PINEDA de la policía ESTATAL con policías de FUERZA CIVIL en mi domicilio ubicado en el callejón Apochota, centro de Jáltipan. Sin argumento alguno destruyó las cámaras de seguridad de mi domicilio, y al momento de pedirle explicación de su acto no me dio el motivo, solo pedía que saliera de mi casa, a lo cual me negué hasta el momento en que llegaron a auxiliarme mis abogados.

HAGO RESPONSABLE A DICHO PERSONAJE DE CUALQUIER ACTO QUE AFECTE MI INTEGRIDAD FISICA, Y MORAL. SIN MAS QUE AÑADIR, QUEDO ABIERTO A CUALQUIER INVESTIGACIÓN EN MI CONTRA SIEMPRE Y CUANDO SEA LEGAL", (Sic) escribió el joven quien lamentó que se den este tipo de situaciones por parte de quienes deben garantizar la seguridad de las y los ciudadanos.

Al ser consultado sobre esta situación, Ramos Ramírez señaló que presentará su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos.

Asimismo el agraviado dijo temer por su integridad física por levantar la voz en contra de dicha arbitrariedad.