La trampa de El Mencho, del CJNG, contra El Marro; buscaba asesinar a su madre

El retén interpuesto el pasado domingo por tres policías de Silao para detener el convoy en el que esperaban encontrar a Eva Ortiz, mamá de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", fue para ayudar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aseguraron autoridades federales. Al no encontrarla, se desató una persecución en la que los criminales asesinaron a uno de los abogados de los familiares del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Autoridades federales explicaron a Milenio que de acuerdo a las primeras indagatorias, después de que la audiencia en contra de la mamá, hermana y prima de "El Marro" en Puentecillas, Guanajuato, terminó a las 17:00 horas, concluyeron los trámites para su libertad y salieron en un convoy que ya las esperaba a bordo de tres unidades y en compañía de sus abogados.

Tomaron la carretera rumbo a Silao, pasarían por Irapuato y se presumía que se dirigían a Villagrán. Pero ante la sospecha de que pudieran ser interceptados, "El Marro" envió a un segundo convoy y cambió a su familia de unidades para que tomaran una ruta alterna. Como lo esperaban, en Silao se toparon con un retén que solo los detuvo a ellos.

Las autoridades le confirmaron al medio que el retén no estaba autorizado ni programado por lo que hay claros indicios de que sí accedieron a detenerlos y así ayudar al Cártel Jalisco Nueva Generación que según las indagatorias, podrían pretender secuestrar o asesinar a la madre de El Marro.

En un video difundido en redes sociales y grabado por los propios abogados, se ve el rostro de los tres elementos de la policía de Silao y cómo inspeccionan e interrogan a los abogados. En esos mismos videos, se escucha la voz del "Marro".

"Les hago saber este audio putos, pa´ que la gente y sus jefes o toda la bola de pinches corporaciones de diferentes municipios chequen putos y no anden ahí mamando que se mueren en cumplimiento de su deber, y anden tirados al drama, pa´ que chequen sus familias en las mamadas que andan.

Lo que no contaban que ya las había cambiado en otro puto pinche carro. "Ustedes se metieron pinches putos policías municipales de Silao y se atrevieron a prestarse a la mamada de prestarse a parar las unidades, ahí les mando el video y las caras de sus hijos de su puta madre y la preguntadera que traías tú pinche cara de perro de que dónde estaban las mujeres que venían".

Luego de no encontrar al objetivo, los policías dejaron ir a los abogados quienes kilómetros más adelante se enfrentaron a una persecución. Uno de ellos recibió un disparo en la cabeza, perdió el control de su automóvil, se volcó y perdió la vida.

Horas más tarde y después del video con el audio del "Marro", los tres policías de Silao que improvisaron el retén fueron encontrados sin vida, así lo confirmaron autoridades estatales.

En su mensaje de este lunes, el "Marro" pidió al secretario de seguridad estatal, Álvar Cabeza de Vaca que se "pusieran neutros, si bien no apoya no estorben, y si me van a cargar la pinche mano cárguensela parejo" pues acusó que al salir de Puentecillas solo había elementos estatales custodiando la zona.

Este martes 30 de junio, el alcalde de Silao, Antonio Trejo, removió de su cargo al director de la policía Luis Felipe Hernández y puso en su lugar a Rómulo Catalán Rosas, mientras Mientras se investiga a la corporación por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

