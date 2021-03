Joven se impacta contra camioneta y muere sobre la Veracruz-Xalapa

Trágica muerte encontró una joven mujer que viajaba en su motoneta luego de qué se impactó por alcance contra la parte trasera de una camioneta de carga sobre la carretera federal 140 Veracruz-Xalapa.

Fue poco antes del mediodía de este miércoles, cuando personas que circulaban por el lugar y se percataron del hecho, fueron quienes dieron aviso a las corporaciones de rescate mediante una llamada telefónica al 911.

De acuerdo a la información recabada, el conductor de la unidad de la marca Nissan con redilas color blanca y razón social de la empresa Gemsa S.A. de C.V. pasaba frente a la Fiscalía Regional cuando disminuyó su velocidad por el tráfico.

No obstante, la agraviada que circulaba en su motoneta de la marca Italika tipo W150 color negra, no guardó bien su distancia y ya no pudo frenar, por lo que debido al exceso de velocidad en el que iba, se incrustó de lleno contra la parte posterior de la camioneta.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja fueron quienes acudieron al tramo frente a la Fiscalía Regional para brindarle los primeros auxilios a la muchacha de aproximadamente 25 años de edad, pero desafortunadamente sólo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, detectives de la Policía Ministerial que se encontraban en las instalaciones de la representación social salieron en apoyo para abanderar el sitio del percance, además de solicitar la presencia de los Servicios Periciales.

El conductor de la camioneta de nombre Jonathan E. V. de 28 años fue puesto a disposición para lo que le resulte, mientras el cuerpo fue llevado al SEMEFO donde se espera pueda ser identificado y reclamado en el transcurso de las próximas horas.