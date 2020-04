Joven provoca fuerte accidente debido a falla mecánica

La mañana de este martes, un joven que circulaba en un automóvil particular provocó un fuerte accidente luego de que aparentemente sufrió una falla mecánica, por lo cual fue remitido a la delegación de tránsito.



Este hecho tuvo lugar sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo entre Echeven y Velázquez de la Cadena a la altura de la colonia 21 de Abril, donde fue requerido el apoyo de las corporaciones de rescate.



Testigos señalaron que en el auto particular transitaba un joven por el carril de norte a sur en aparente exceso de velocidad, cuando de pronto se le incrustó por alcance a la camioneta Ford Blanca.



Dicha unidad viajaba en el mismo carril y debido al fuerte golpe salió proyectada hacia la banqueta, donde impactó la fachada de una casa, en tanto quienes presenciaron el incidente dieron aviso al 911.



Paramédicos se trasladaron al punto para brindarle los primeros auxilios a ambos conductores, pero afortunadamente ambos solo resultaron con golpes menores que no ponían en riesgo sus vidas.



Finalmente el joven que fue el presunto responsable manifestó haberse quedado sin frenos, para finalmente ser detenido por las autoridades correspondientes para las responsabilidades que le resulten.