Joven narra violento asalto afuera de plaza comercial en Coatzacoalcos

Una joven enfermera, narró el doble ataque del que fue víctima, al defenderse de un sujeto que la asaltó, golpeó y mordió en la parada de autobuses de Plaza Acaya en la colonia Puerto Esmeralda en Coatzacoalcos.

Estos hechos ocurrieron a las 21:15 horas, sobre la avenida Universidad y José Lemarroy donde se encuentra la parada de camiones a oscuras y con nula presencia de las corporaciones policiacas.

Lugar donde la enfermera Jhoanna Alejandro Gaspar de 25 años, fue sometida por un delincuente quien la asalto y le quitó su mochila donde llevaba sus pertenencias en el forcejeo, fue agredida a golpes y de una mordida por el ladrón.

Estos hechos los dio a conocer mediante sus redes sociales, donde exhortó a la ciudanía a tener cuidado ya que en cualquier momento pueden ser víctima de estos hechos de violencia ya que en ese sector de la ciudad la presencia de la corporación policiaca es casi nula.

"Tengan cuidado en la parada de sendero un vato moreno alto complexión de albañil (Digo complexión de albañil porque no está ni flaco ni gordo está medio trabado como los trabajadores de albañil) traía gorra amarilla playera de manga corta azul y pantalón toda la ropa desgastada y descolorida por el Sol anda robando el suceso fue al rededor de las 9:15 ... No está chido que te roben y golpeen, sólo porque intentaste defenderte el maldito hasta me mordió porque casi me le safo con mis cosas pero arrieros somos y en el camino andamos".

En esa parada de autobús se han registrado otros asaltos con violencia en agravio de mujeres y hombres de todas las edades quienes en su mayoría han denunciado los hechos mediante las redes sociales.

Sin embargo, pocos han sido las personas que presentan la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), siendo por este motivo que las autoridades policiacas no investigan o realizan la detención de él o los responsables.

Los casos de violencia contra la mujer en diferentes modalidades, se siguen presentando ya que los delincuentes aprovechan que las víctimas estén solas o se encuentran en algún lugar alejado donde no puedan ayudarla.