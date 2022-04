José Luis teme que su esposa e hija sean deportadas

Venían huyendo de la amenaza de muerte de un integrante de la Mara 18 en San Pedro Sul, Honduras, que les dio 24 horas para salir de su país o de lo contrario les darían para "abajo" a toda la familia.

Sin embargo, el destino sólo les permitió llegar hasta Coatzacoalcos, ahí en un retén, un elemento de migración, los bajó del autobús y los envió hasta la Estación Migratoria Acayucan (EMA) donde quedaron por dos días, pese a que comprobaron con documentos, su estancia legal.

José Luis, logró salir el día de hoy domingo, en espera de que su esposa y su hija, logren salir de la EMA, que a decir del entrevistado, están hacinados, no usan cubreboca, no hay ropa de cama, no hay colchones, están en una precariedad terrible.

José Luis, pide sea ayudado por un abogado o alguien de Derechos Humanos, para que sea atendido su caso.

Teme que su mujer sea deportada, así como la niña de 8 años, pues en Honduras su vida corre peligro, en las últimas noches ha dormido en la calle; ahora solo quiere que su hija y su mujer en estén bien.

El caso fue dado a conocer públicamente q fin de que las autoridades sean empaticos.