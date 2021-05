Janeth sobrevive y reaparece para exigir detención de su agresor

Mediante un mensaje de Facebook a sus amigos, familiares y a la ciudadanía, les agradeció el apoyo que le han brindado durante este tiempo que su estado de salud ha sido reportado como delicado.

"Amigos, y familiares no me había tomado el tiempo para darles las gracias por todo el apoyo que me han dado, por esas oraciones que Dios ha escuchado y que gracias a él hoy estoy mucho mejor, mi proceso es largo, pero paso a paso iré saliendo de esta prueba.

Hoy les pido nos sigan apoyando para encontrar a esta persona, ya que las autoridades no han realizó bien su trabajo... Apoyemos difundiendo, hay que gritarle al mundo entero que queremos justicia", así lo dio a conocer la joven quien fue víctima del intento de feminicidio.

Debido a esta agresión que casi la mantuvo al borde de la muerte, tras resultar con diversas lesiones que la mantuvieron con un estado de salud grave como la complicación en la pierna izquierda.

La madre de la joven dio a conocer que su hija fue agredida por su esposo tras darse una reunión entre un grupo de amigos, luego que él intentara revisarle su celular situación que desató la furia de Elvis y la agredió de manera brutal.

"La aventó hacía la pared y ella rebota, cae y la avienta a la c ama, es lo ella me cuenta, la ahorca dos veces, ella pierde el conocimiento, se levanta se mete al baño, mi hija es muy creyente, se pone a orar, es cuando él le dice que primero la mata y después se mata él. Ese fue su miedo y se escapa por una puerta trasera es lo que ella me cuenta, corre mucho hasta donde la llega a agredir, hasta media cuadra donde la llegar a agredir, aun así se levanta y sigue corriendo y nunc se dio cuenta que fue por el carro, es cuando él la atropella, yo sentía morirme", indicó la madre de la joven Margarita Francisco López.

Al cumplirse dos meses de este intento de feminicidio las autoridades ministeriales se han visto tibias en su actuar ya que familiares de Janeth, dieron a conocer que no hay orden de aprehensión ya que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), no se ha comunicado con ellos.

Sin embargo, mediante las redes sociales amigos, familiares y ciudadanía han difundido la fotografía del presunto feminicida quien permanece prófugo de la justicia, por ello piden dar aviso a la policía en caso de ser visto en algún lugar en el que se encuentra escondido para evitar enfrentar los cargos por los que se les acusa.

