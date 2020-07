Internan a baleado en hospital de Pemex de Villa Cuichapa

Procedente de la localidad Francita perteneciente al área rural de Minatitlán, un hombre de más de 50 años de edad, ingresó a la clínica periférica de Pemex en Villa Cuichapa para ser atendido al presentar una herida provocada con arma de fuego.

Esta fue trasladada a bordo de una camioneta del transporte mixto rural de ese lugar hasta Villa Cuichapa, posteriormente la ambulancia del DIF lo llevó hasta dicha clínica, para ser atendido por la lesión que presentaba en el brazo izquierdo, al parecer provocada por una escopeta.

El motivo por el que esta persona de la que únicamente se dedica a las labores del campo, presentaba una lesión hecha con arma de fuego, no fueron esclarecidos, además que sus datos personales no fueron aportados en la clínica, y es que las autoridades policiacas de Moloacán, no intervinieron.

Ahora serán las autoridades tras investigar las que se encarguen de investigar el motivo de la posible agresión que esta persona sufrió en un sector donde la misma población hace justicia por propia mano, ya que el ingreso de elementos policiacos es prácticamente nulo.