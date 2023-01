Interceptan a migrantes en camión que tomaba ruta Ixhuatlán-Coatza (+Video)

Intervienen elementos de la policía municipal a autobús que trasladaba cerca de cinco indocumentados, su destino era llegar al municipio de Coatzacoalcos; sin embargo los emigrantes fueron interceptados en dos ocasiones, primero como transeúntes y después como pasajeros.

Con información otorgada al Diario del Istmo, el primer encuentro que tuvieron los migrantes con los elementos de la policía fue en la calle Nayarit de la colonia San Agustín de esta ciudad, donde sostuvieron una plática y luego los dejaron ir.

Al darse cuenta que abordaron el autobús marcado con el número económico 54 con ruta Ixhuatlán del Sureste-Coatzacoalcos, le marcaron el alto total mientras circulaba sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, con dirección a la salida de Nanchital.

La retención la efectuaron frente a la gasera y la ex central de autobuses, quedando la unidad semi atravesada, en el interior se encontraban más de veinte ocupantes que tenían como destino llegar a Mundo Nuevo, Coatzacoalcos, donde están domiciliados o tienen sus centros de trabajo.

Los migrantes fueron bajados de la unidad y quedaron bajo el resguardo de los policías municipales, mientras que los pasajeros del estado, tuvieron que buscar otra unidad para trasladarse.

Con respecto al tema, es importante mencionar que los migrantes fueron trasladados a bordo de la policía municipal, mientras que el conductor en su autobús elementos de la policía municipal llego a la base de la policía municipal, donde le aplicaron una falta administrativa por no detenerse.

Cabe hacer mención que el comandante Serafín Márquez, mencionó a los medios de comunicación que se encargaron de alimentar a los indocumentados y serían entregados al personal de migración.

Pasajeros molestos opinan al respecto:

"Los muchachos se subieron en el OXXO, no venían en el carro vimos con anterioridad que los uniformados estuvieron con ellos en el puesto de tacos, no se vale que traten de bajarlo a la fuerza, no les compete, además el conductor no es responsable", comentaron algunos pasajeros.

"Los operadores de las unidades no piden credencial, como los policías sabían que eran inmigrantes, es un cuatro el que le pusieron al conductor, estuvimos a punto de chocar cuando el policía, trato de controlar el volante", palabras de los usuarios.