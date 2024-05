Incendio en vivienda de Tihuatlán; adulto mayor se salva de milagro

Una vivienda fue consumida por un incendio en la colonia Totolapa en el municipio de Tihuatlán, un adulto mayor logró salvarse y familiares dicen desconocer la causa. Los hechos ocurrieron en la privada Revolución, en la zona conurbada con Poza Rica.

Benigno Aguilar Hernández, de 84 años, señaló que tras el incendio requiere de apoyo porque perdió todos sus bienes.

Ahorita ni para meterse ahorita; todo, mi ropa, no quedó nada, me quedé en la calle se puede decir pero como digo, no fue accidente".