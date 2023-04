Incendio de basura causa pánico en Tierra Blanca

Debido al intenso calor que se ha sentido en la cuenca del Papaloapan, la dirección de protección civil recomienda no quemar basura, ya que podría salirse de control, tal y como sucedió este jueves en donde la quema del pasto y basura en un lote baldío en el barrio de Torreón causó pánico entre los vecinos que alertaron al cuerpo de Bomberos, debido a que temían que se saliera de control y llegara a unas propiedades cercanas.

Fue en el boulevard Primero de Mayo esquina con el callejón 7 de junio, a la altura de Sandino en el barrio de Torreón, donde el fuego y el humo que salían de una propiedad donde reparan aparatos electrodomésticos, llamó la atención de los vecinos.

El fuego ya consumía el pasto y basura que está en esa zona, pero este presumiblemente se estaba saliendo de control, por lo que en esos momentos decidieron llamar al cuerpo de Bomberos para que acudieran lo más pronto posible.

El personal del cuerpo de Bomberos apoyados por Protección Civil se puso en marcha al lugar de los hechos para verificar la índole del sinestro.

De acuerdo a versión de los propios vecinos, lo que pudo haber originado el incendio fue algún vidrio de botella que causó el efecto lupa lo que propagado y comenzó a quemarse el pasto y la basura acumulada en esa propiedad.

El Sr. Hilario Aguilar propietario del predio, dijo que el fuego inició solo, él tiene su taller del otro lado, "Se prendió solo, estábamos limpiando, separando todo el plástico, ignoro como sucedió el incendio, ¿no sé cómo pasó?, cuando me avisaron tratamos de apagar, habíamos separado la basura porque le pedí a un trascabo para que me hiciera el favor de llevarse la basura, pero nos detuvimos porque nunca nos dieron espacio en el Ayuntamiento, yo pregunté dónde podía tirar la basura, incluso vino la retro y la tuvimos que regresar, y así quedó hoy que estábamos separando, había residuos de plástico y con el sol había muchos residuos inflamables, poliuretano que voy echando a la basura de los equipos que vamos desbaratando, quiero suponer que hizo un efecto lupa por el sol y eso fue lo que pasó, cuando me avisó el Maestro, se prendió la lumbre y ya no pudimos apagar, la pérdida del material ya no es recuperable y lo que me preocupaba era salvaguardar a mis vecinos."

Por último el propietario del lote incendiado, agradeció a sus vecinos que sacaron mangueras y cubetas y apoyaron para apagar el fuego, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, solo pérdidas materiales.