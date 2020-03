Incendio consume vivienda de madera en Orizaba

Las llamas de un brasero ocasionaron que una vivienda de madera con techo de lámina ubicada en las inmediaciones de la Colonia Pluviosilla, terminará reducida en cenizas. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas ni muertas.

De acuerdo al reporte policial, el incendio inicio en punto de las 16:20 horas de este domingo en el interior del domicilio ubicado sobre la Avenida Cri Cri o Circunvalación Norte entre Poniente 26 y 28 de dicha Colonia.

Hasta el lugar arribaron motobombas de la Estación 119 de Bomberos y personal de Protección Civil Municipal de Orizaba, quienes rápidamente controlaron y sofocaron el incendio que devastó una humilde vivienda.

Afortunadamente las autoridades no reportaron personas lesionadas de muertas, sólo daños materiales valuados en varios miles de pesos.

La avenida principal fue cerrada en su totalidad por elementos de Tránsito y Policía Municipal, con el objeto de que los automovilistas no entorpecieran las maniobras de rescate.