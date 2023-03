Se sale de control incendio de pastizal en Río Blanco, consume 15 hectáreas

Un promedio de 15 hectáreas calcinadas, así como una intensa movilización de diferentes cuerpos de emergencia y rescate de los municipios de Río Blanco y Nogales además de brigadas contra incendios de empresas particulares, fue el saldo que dejó un voraz incendio de pastizal registrado en las inmediaciones del rancho San José Xicotepec, municipio de Río Blanco; por fortuna no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Se conoce que alrededor de las 11:20 horas de este lunes, habitantes de la zona reportaron a través de los números de emergencia 911 un incendio de pastizal que se encontraba fuera de control.

Tras el alertamiento, hasta el lugar ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria de la colonia Venustiano Carranza, arribaron Bomberos Metropolitanos y Regionales Altas Montañas al mando del comandante Roberto Juárez Chimal, así como personal de Protección Civil de Río Blanco y Nogales, además de voluntarios, quién es de manera coordinada iniciaron a sofocar y controlar el incendio.

Debido a que las rachas de aire y las altas temperaturas convirtieron incontrolable el incendio, a las tareas de sofocación se sumó la brigada contra incendios de la empresa Omnigreen quiénes conectaron desde su sistema contra incendios tres mangueras de más de 30 metros de pulgada y media para participar en los trabajos.

Incendio acabó con 15 hectáreas

Después de 4 horas con 25 minutos el incendio quedó controlado, sofocado y liquidado al 100 por ciento, mismo que arrasó con más de 15 hectáreas de pasto estrella, arbustos menores y merquerrón, mientras que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Finalmente, los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar no sin antes invitar a la población a no realizar la quema de basura o agropecuarias con estas altas temperaturas, además de no tirar colillas de cigarros y botellas de vidrio, para así evitar los incendios forestales.