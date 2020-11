Impacta autobús a automóvil particular en avenida Rafael Cuervo

Un fuerte accidente en la zona norte de la ciudad de Veracruz se registró este viernes y paralizó por algunos momentos el tráfico, el cual ocurrió luego de qué el conductor de un autobús de pasajeros no frenó a tiempo

El percance tuvo lugar en la intersección de la avenida Rafael Cuervo esquina Playa Roqueta de la colonia Playa Linda, hasta dónde acudieron las corporaciones de vialidad para despejar el embotellamiento.

De acuerdo a la información recabada, el responsable fue el conductor de un autobús de la ruta Norte-Sur, El cual no me dio bien su distancia e impactó por alcance a un automóvil particular.

Fue debido al pavimento mojado y a una aparente distracción del operador, que le pegó por detrás al vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta color gris, mismo que salió proyectado algunos metros.

Afortunadamente tanto los ocupantes del auto, como del camión resultaron ilesos y no fue necesaria la presencia de las corporaciones de rescate para brindarle los primeros auxilios o llevarlos a un hospital.

Finalmente agentes de tránsito y vialidad municipal de Veracruz llegaron hasta dicho sitio para tomar conocimiento de lo sucedido y finalmente ordenaron el retiro de ambas unidades para el deslinde de responsabilidades.