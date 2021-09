Hombre sale volando de su vehículo tras sufrir accidente sobre autopista Veracruz-Córdoba

Un hombre que tripulaba una camioneta particular sobre la autopista Veracruz-Córdoba , sufrió un fuerte accidente en el que quedó severamente lesionado luego de volcar sobre la cuneta central la tarde de este martes.

Según la información recabada en el sitio, lo anterior sucedió a la altura del kilómetro 95+600, donde perdió el control del volante por razones que hasta el momento se desconocen y terminó por salirse de la carpeta asfáltica.

Testigos en el lugar relataron que ya no alcanzó a frenar y una vez que quedó dentro de la cuneta que divide a los carriles, dio varias vueltas, por lo que al no llevar puesto el cinturón de seguridad, salió volando por una de las ventanillas por no usar el cinturón de seguridad.

Otros conductores que pasaban por el sitio y se percataron de esto, fueron quienes solicitaron el apoyo de las distintas corporaciones de vialidad y rescate mediante una llamada telefónica al número de emergencias 911.

Técnicos en urgencias médicas pertenecientes a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), así como de la Cruz Roja, fueron quienes llegaron a brindarle los primeros auxilios al agraviado de nombre Isaac González de la Rosa de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad.

Minutos más tarde fue llevado en la ambulancia de Cruz Roja al Hospital de PEMEX en la ciudad de Veracruz, donde de acuerdo al último reporte se encuentra grave, mientras su camioneta de la marca Mazda tipo CX color morado oscuro quedó como pérdida total.

Por último agentes de la Guardia Nacional división caminos llegaron momentos más tarde para realizar el abanderamiento pertinente e iniciar con las maniobras con el apoyo de una grúa concesionada para retirar la unidad siniestrada.