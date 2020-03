De forma repentina, un hombre murió dentro de su vehículo particular la tarde de este jueves luego de que aparentemente sufrió un paro cardiorrespiratorio, en calles de la colonia rogreso-Macuiltépetl, en la ciudad de Xalapa.



El hecho se dio alrededor de las 4:30 pm cuando una una llamada al número de emergencias 911, alertó que había una persona desmayada dentro de su vehículo, en la calle Tamaulipas, casi esquina con la avenida Villahermosa.



Rápidamente acudieron elementos de la Policía Estatal y un grupo de paramédicos, quienes a su arribo intentaron reanimar al conductor de un automóvil Fiat, color blanco, placas de circulación YEA157A.



No obstante y aún con sus esfuerzos, el hombre ya no tenia signos vitales, pues señalaron que aparentemente sufrió un posible paro cardíaco, por lo que dieron aviso al personal de la Fiscalía Regional.



Posteriormente los uniformados procedieron a realizar el acordonamiento de la zona, mientras agentes de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia iniciaron las primeras indagatorias.



Finalmente el cuerpo del occiso que permanece en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO, donde se espera sea reclamado e identificado por sus familiares en próximas horas.