Hombre de la tercera edad es brutalmente golpeado en Veracruz

Un hombre de la tercera edad fue víctima de una brutal golpiza y terminó tirado en céntricas calles de la ciudad, donde afortunadamente un grupo de buenos ciudadanos pidieron ayuda y buscaron a sus familiares.

Habitantes de Paso y Troncoso entre Salvador Díaz Miron y 20 de Noviembre fueron quienes se solidarizaron con el señor Victor Ortiz Uscanga de 75 años de edad, quien fue hallado muy malherido.

El adulto mayor yacía tirado en la banqueta con el rostro completamente desfigurado, además de que estaba tan desorientado que no alcanzó a decir quien lo golpeó, donde vivía o algún dato para localizar a su familia.

Paramedicos de la Cruz Roja fueron quienes llegaron para brindarle los primeros auxilios, pero desafortunadamente no portaba identificaciones y sin algún consanguíneo presente, no podían llevárselo a algún hospital ya que no lo recibirían pese a su estado.

Fue gracias a los propios vecinos que se movilizaron para circular su foto en redes sociales, amigos del infortunado hombre pudieron comunicarse y acudieron hasta dicha dirección a recogerlo.

Minutos después, un amigo del señor confirmó su identidad y señaló que se trataba del hermano del conocido ex beisbolista y pitcher de los Diablos Rojos Alfredo Ortiz Uscanga alias "El Zurdo", por lo cual se daría a la tarea de llevarlo de vuelta con sus seres queridos.

Aparentemente al agraviado lo golpearon para asaltarlo y fue llevado al Hospital Regional, donde solo le hicieron curaciones y lo mandaron a la calle al no poder ingresarlo por no tener algún familiar presente.