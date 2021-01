Hieren con picahielo a vecino de Punta Caracol en Coatzacoalcos

Minutos después de las 17:00 horas, un hombre resultó lesionado con un ´picahielo´ mientras se encontraba conviviendo con su agresor en su departamento ubicado en el fraccionamiento Punta Caracol al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos.

El lesionado, Adalberto N de 34 años fue atendido por paramédicos de la Dirección Municipal de Protección Civil, al recibir al menos cuatro estocadas.

Aunque no se especificó la identidad del agresor, fueron los vecinos quienes apoyaron al lesionado para recibir atención médica inmediata, sin embargo sus lesiones no fueron de gravedad por lo que no requirió ser trasladado a ningún hospital.

El domicilio se ubica sobre la calle Pera, lugar al que acudieron elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional.