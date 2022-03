¡Hasta sin diente se quedó! motociclista se impacta con automóvil

"trate de detener la unidad al ver que de manera inesperada se metía un automóvil a la colonia, pero como mis frenos me están fallando, no me fue posible y termine en la puerta trasera, tengo roto el labio, golpes en el rostro y perdí un diente, pero el conductor del coche responderá", comento el joven motociclista.

Al lugar arribaron elementos de la policía estatal, elementos de la comisión Nacional de Emergencia y Tránsito del estado, mientras lograban conseguir una ambulancia.