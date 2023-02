Hallan sin vida a indigente en vivienda del centro de Veracruz

Un hombre en aparente situación de calle perdió la vida este lunes en el interior de un domicilio abandonado en la colonia Centro, donde aparentemente ya llevaba varios días pues presentaba visibles signos de descomposición.

Lo anterior ocurrió en la vivienda marcada con el número 1947 de la avenida Revillagigedo entre Benito Juárez y Emparan, donde vecinos fueron quienes reportaron haber olido aromas muy fétidos desde la mañana.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron hasta dicho sitio y luego de asomarse a la vivienda, confirmaron la presencia de un señor de la tercera edad que ya presentaba huellas de putrefacción.

Los agentes procedieron a realizar el acordonamiento de la escena y solicitaron la presencia del personal de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia para iniciar con las indagatorias correspondientes.

De acuerdo a lo narrado por los vecinos, se trataba de un señor de aproximadamente 70 años de edad que solía deambular en la zona y pernoctaba en ese inmueble abandonado, pues vivía y dormía en las calles.

Desafortunadamente no saben su nombre ni algún otro dato para tratar de localizar a sus familiares ya que no socializó con nadie, por lo que si sus familiares no se presentan ante la Fiscalía irá a la fosa común.