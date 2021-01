Grupo élite del CJNG exhibe armas de alto poder y manda mensaje a 'Los Zetas'

En un video difundido en redes sociales, el Cártel Jalisco Nueva Generación emitió un mensaje de su líder, Nemesio Oseguera 'El Mencho', donde amenazan a los 'Cárteles Unidos' que operan en Michoacán, llamándolos 'Zetas'.

Un sicario que habló en representación de 'El Mencho', alertó a la población michoacana de que pronto habrá uno o varios enfrentamientos en los que se buscará abatir con la célula criminal que opera con métodos que el CJNG considera inmorales.

"Buenas tardes a toda mi gente de Michoacán. Me dirijo a ustedes, por este medio", después nombró a los líderes de Cárteles Unidos: El Abuelo Farías, Tico, Boto Paredes, Poncho Güicho y El Coruco. A este último resaltó su desagrado en metodología e ideología: "hijo de tu puta madre ya no se escondan detrás de la ciudadanía, ya no utilicen a mujeres y niños para pedir apoyo al gobierno", señaló.

#CJNG MANDA MENSAJE PARA LOS #ZETAS/ CARTELES UNIDOS #Michoacán



Grupo élite exhibe armas de alto poder y equipo táctico durante el mensaje del poderoso Nemesio Oseguera, alias "El Mencho" a través de uno de sus emisarios.

"Ustedes, mi gente de Michoacán, pueden investigar en todas las ciudades que tengo gente trabajando, pueden darse cuenta que la gente que ahí vive, vive tranquila y se despreocupa de secuestros, extorsiones y cobro de piso", aseguró.

Posteriormente, arremetió nuevamente contra El Coruco y lo amenazó de derrocarlo en la localidad.

"Y a ti, Coruco, tarde que temprano les voy a romper su puta madre. Aquí hay huevos y dinero. Atentamente, su amigo, el señor Mencho", finalizó el presunto criminal.

Recientemente, el Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación reapareció en este 2021 mediante un video en donde interrogan a un miembro del Cártel Santa Rosa de Lima de Guanajuato.

En el video se aprecia a un hombre atado y con una venda en los ojos con las siglas del CJNG, que dice ser miembro del Cártel Santa Rosa de Lima.

"¿Qué te prometieron?", cuestionó el miembro del CJNG. "Bienestar para mí, y más que nada para mi familia. La protección y bienestar", contestó. "¿Te cumplieron?", preguntó. "No", afirmó.