grupo_armado_irrumpe_y_consuma_robo_en_vivienda_de_comerciante_de_sayula

Información recabada por Imagen del Golfo señala que el hecho de violencia ocurrió aproximadamente a las 03:00 horas de este sábado en la zona centro del municipio sayuleño.

El agraviado señaló a través de sus redes sociales que un comando armado irrumpió en su domicilio y le robó todo el dinero en efectivo que utiliza para comprar insumos para sus tortillerías y para el pago a los empleados.

"Ustedes me conocen no soy delincuente para que me hagan esto, yo me dedico a trabajar honradamente, pedí ayuda de emergencia y a la comandancia pero nadie acudió al llamado de emergencia", detalló el afectado.

Abundó en que durante el violento atraco los delincuentes le gritaron que se trataba de una supuesta "limpia", en una clara amenaza.

De la Cruz Blanco, denunció este hecho ante el Fiscal en turno de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del distrito de Acayucan.

Hasta el momento no se ha revelado la cantidad exacta del dinero robado.