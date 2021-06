Gobierno de Puebla, a la caza de reo fugado que asesinó a estudiante de Xalapa

Los detenidos por la fuga llegaron ayer al Centro de Justicia Penal de Puebla, en la 11 Sur, a la espera de que se lleve a cabo su audiencia inicial en donde se buscará calificar de legal su detención y hacerles la respectiva formulación de imputación.

Fuentes policiales informaron que entre los detenidos está Jorge Gómez Torres, actual director del penal de San Miguel; Octaviano Hernández Zaragoza, subdirector del Cereso; Armando Díaz Bello, coordinador de seguridad; y Alfonso Ramírez Gutiérrez, jefe grupo de la Policía Procesal.

Por su parte, el gobernador d Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que Felipe N, el reo fugado del penal en Puebla conocido como "El Pirulí" no es el homicida del caso de los tres estudiantes y el chofer de Uber asesinados.

Por medio de una conferencia de prensa, el mandatario señaló que los medios de comunicación dieron mal la información con respecto a Felipe N y que a él se le detuvo en noviembre de 2020 por encabezar un a banda delictiva en Huejotzingo.

"El que se fugó no está vinculado en la ejecución de los estudiantes de medicina y el conductor de Uber. Que quede claro porque ya por ahí anda un rector de una universidad privada ya se escandalizó y dijo cosas sin verificar y la prensa difundió. No, no es así, hoy le he pedido a la Fiscalía que envíe un boletín de todo esto".

Sin embargo, fue el año pasado cuando el mismo Barbosa había asegurado que "El Pirulí" había sido parte del caso de los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad Popular Autónoma de Pebla (UPAEP), así como del conductor.

"Quiero hablar sobre detenciones importantes que se hicieron ayer, se detuvo mediante orden de aprehensión, no por algún delito en flagrancia al líder de esta banda que mató a los estudiantes de Medicina y a un chofer de Uber en Huejotzingo. El nombre del detenido es Felipe N. alias "El Pirulí... ya era el último por detener".

Los tres estudiantes aprovecharon un fin de semana para acudir al Carnaval de Huejotzingo, sin embargo, personas los interceptaron y los asesinaron en las proximidades del aeropuerto poblano.

Tras el crimen, se realizaron manifestaciones estudiantiles en Puebla y en Xalapa, en que participaron alumnos de la Universidad Veracruzana, de las facultades de Psicología, Ciencias Administrativas y Sociales, Pedagogía, Administración, Contaduría, Derecho, Arquitectura, Ingeniería y Biología.

QUIÉN ES EL PIRULÍ

Felipe Hernández Tlatelpa, alias "El Pirulí", se fugó la tarde del pasado domingo del Centro de Reinserción Social de San Miguel, en la capital poblana.

Hernández Tlatelpa logró evadirse después de que presuntamente recibió la visita de su hermano y cuñada.

Momentos después se cambió de ropa en el área de visitas conyugales y salió del reclusorio burlando los filtros de seguridad y sin que los custodios se dieran cuenta.

"Llega una visita, llegan visitas, apenas recientemente se abrieron las visitas y ahí un cambio de vestimenta y de pase y bueno no se detectan, no se actúa cómo se debe actuar, no voy a hablar de que hubo colusión o no, solamente ocurrió este hecho", dijo Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla.

El gobernador hoy afirmó también que las autoridades de todo el país lo están buscando en colaboración de autoridades federales y locales "y pronto estaremos dando con él".

El joven originario del estado de Veracruz figuró entre las víctimas del multihomicidio en Santa Ana Xalmimilulco, cerca de la autopista México-Puebla.

Es el caso de Francisco Javier Tirado Márquez, estudiante de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Popular Autonóma de Puebla (BUAP), originario de Xalapa, Veracruz.

El cuerpo de Tirado fue localizado a lado de los cadáveres de otros dos alumnos provenientes de Colombia: Ximena Quijano Hernández, de 25 años y José Antonio Parada Cerpa de 22, ambos de la Fundación Universitaria Unisanitas con sede en Bogotá y de intercambio con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Un tercer asesinado es Josué Emanuel Vital Castillo, de 29 años de edad, conductor del Uber que trasladó a los pasajeros desde Huejotzingo a Puebla, tras acudir al Carnaval de aquella demarcación.

Los asesinados mostraban golpes y heridas de arma de fuego, con sus pertenencias a su lado. Por estos hechos se inició la carpeta de investigación 120/2020 de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado.