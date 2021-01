Fuerza Civil allana vivienda de Sayula y agreden a matrimonio

La propietaria de una vivienda y su esposo fueron agredidos por elementos de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) quienes irrumpieron en una vivienda del barrio Canapa en Sayula de Alemán.

El supuesto caso de abuso de autoridad se registró a las 02:00 horas de este jueves en el humilde inmueble localizado sobre la prolongación Reforma.

Relató la agraviada Isabel N a Imagen del Golfo, que descansaba junto a su esposo y tres hijos de 11, 9 y 5 años de edad, cuando escuchó que golpeaban intensamente a su puerta.

Manifestó la agraviada que los policías cortaron con pinzas el portón de fierros y posteriormente derribaron la puerta de lámina.

"Sin motivo alguno ingresaron a mi casa, revisaron todo hasta dejar mis pertenencias de cabeza, a mi esposo lo sacaron al patio y comenzaron a golpearlo pese a que él tiene diabetes. A mí me agredieron y decían que les entregara droga. Como no encontraron nada, nos robaron enseres domésticos y hasta el ahorro de mi niña que tenía en su alcancía. Ya anteriormente vinieron unos de la Marina pero no entraron" narró la afectada quien dijo denunciaría los hechos ante la autoridad correspondiente.

La afectada hace un llamado al gobierno federal y estatal para que pare estos abusos, asimismo teme por su vida y la de su familia toda vez que los policías la amenazaron con regresar si alzaba la voz.