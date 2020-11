Familiares piden justicia por hombre atropellado en Veracruz

Familiares del señor Víctor Hugo H. M. que fuera atropellado por un autobús del servicio el pasado lunes cuando salió a realizar unas compras, denunciaron los engaños de Tránsito Municipal, la Fiscalía Regional y el concesionario de la ruta

El agraviado salió a comprar vino, queso y unas flores para sorprender a su esposa por su 43 aniversario, pero un camión de la ruta Capilla se lo llevó por delante y ahora se encuentra gravemente hospitalizado.

Pese a que el responsable intentó darse a la fuga y que las heridas sufridas lo mantienen entre la vida y la muerte, el camionero nunca fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Actualmente, el señor Víctor Hugo H. M. permanece internado en el IMSS con fracturas múltiples que le ocasionaron hemorragias internas y falla renal, pero a decir de los peritos de tránsito, las heridas no ponen en riesgo su vida y por eso el chofer no pisó la cárcel.

"La irresponsabilidad del chofer que se pasó el alto, lo atropelló y que me lo dejó tirado como si fuera una bolsa de papel, y que ya se iba a ir y que le agradecemos a un matrimonio que le siguió y que lo alcanzó a detener y a una camioneta que se le atravesó para que esté pudiera pudieran este regresará", señaló la señora Rosa María esposa del agraviado.

Se trató de quien fue identificado como Martín "N" quien manejaba un camión azul de la ruta La Capilla marcado con el número económico 224, el cual fue detenido por los presentes cuando quiso huir.

Relató que en aquella ocasión el Perito de Tránsito y Vialidad Municipal les hizo hincapié que no fueran a la Fiscalía ese día ya que nadie los recibiría por tratarse de un día festivo, lo cual era falso porque siempre hay una guardia.

"Yo le pregunté que si podíamos ir a verlo, porque yo quería conocerlo y decirles dos tres cosas y mandarle mis bendiciones, por el acto tan cobarde que había tenido; y me dijo que él me recomendaba que mejor fuéramos al otro día, temprano o sea el día 3, porque era día festivo y que no había nadie, mentira porque en la fiscalía si había guardia", aclaró.

Ya al otro día acudieron ante las autoridades ministeriales para confirmar la situación legal del chofer, pero ahí se llevaron con la sorpresa de que este nunca fue puesto a disposición pese a que casi mata a su esposo.

"¡Mentira! mi esposo tiene triple fractura en su cadera y pelvis, tuvo hemorragia interna, porque la pelvis le estaba luyendo la femoral, le han puesto ya 3 unidades de sangre, tiene entablilladas sus piernas, tiene lastimadas sus costillas y ayer ya presentó problemas riñón, si para el doctor legista de tránsito dice que ese no es poner el peligro la vida de mi esposo, cuál es una verdadera gravedad", puntualizó.

La entrevistada señaló que la supuesta aseguradora de la ruta les ofreció dinero para retirar la denuncia, a lo cual se negaron ya que exigen justicia contra el camionero y quienes resulten responsables por las negligencias.

"Nos daban dinero para no demandar, ¡no señores! la vida de mi esposo no tiene un precio y yo lo que quiero es justicia, no quiero el dinero" sentenció doña Rosa María quien permanece angustiada por el grave estado de salud de su esposo.