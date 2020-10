Familia exige a gobiernos de Veracruz y Puebla justicia tras linchamiento de abogada

"Pedimos que se esclarezca el hecho, estamos buscando el apoyo de nuestro Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como del Gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa, a quien le pedimos una audiencia para que nos escuche y sienta nuestro sentir y de esta manera también nos pueda apoyar, se haya justicia y se lleve a cabo el esclarecimiento del hecho donde murió linchada mi hermana quien deja en orfandad a dos menores de edad", así lo señalaron sus hermanas e hija de Edmunda Adela Martínez Velázquez.





En entrevista las hermanas Cecilia y Abi de mismos apellidos, así como su hija Erika Martínez Martínez, lamentaron que Edmunda Adela se ha criminalizado por un delito que no ha sido fundamentado.





"Pedimos que se esclarezca el hecho toda vez que no hay fundamento o prueba alguna que determine que efectivamente el delito por el cual fueron acribillados que haya ocurrido porque no existe ningún menor, no existe ninguna denuncia, además de que fueron violentados los derechos humanos de estas personas al no iniciárseles un proceso correspondiente por el supuesto ilícito y digo supuesto porque no existe elemento o prueba alguna que determine que efectivamente ellos hayan tratado de sustraerse a un menor de edad".





Exigieron al Gobernador Miguel Barbosa se agilicen las investigaciones y se detengan a los responsables, toda vez que existen videos en donde se observan las personas que participaron en este linchamiento.





"Si ya hay señalamientos y si existen los videos en donde se ven las personas que participan en este linchamiento de manera directa, pedimos que se haga justicia y se limpia el nombre de mi hermana (Edmunda Adela) toda vez que ella era una persona honorable en el medio del litigio y de la abogacía, ella era madre de familia de seis hijos, entonces nosotros lo que pedimos es justicia hacia ella y que se castigue a los responsables los cuales cómo se menciona ya han sido identificados, que reciban el castigo. Además de que con ello, evitar futuros linchamientos sin tener alguna prueba o un proceso legal debido".





Cuestionadas ante cuál fue la versión que les dieron las autoridades del Gobierno de Puebla durante la entrega del cuerpo, las féminas dijeron que les confirmaron el linchamiento por el supuesto ilícito de secuestro, el cual no estaba acreditado porque no existe constancia en la carpeta de investigación que determine que efectivamente exista una sustracción de un menor.





Aseguraron que una vez que pasen su duelo por tan irreparable perdida, procederán legalmente en contra de quien o quienes resulten responsables.





"Vamos a presentar la denuncia formal cuanto hace al hecho porque aquí no nada más es la violación de los Derechos hacia mí finada hermana sino que también quedan desamparadas dos menores de edad que dependían económicamente de ella, entonces se tiene que resarcir el daño, sabemos que lo económico no nos va a regresar a nuestra hermana pero al final de cuentas se tendrá que promover ante las instancias con todos los procedimientos legales".





Así mismo dijeron que estarán exigiendo a las autoridades se aplique la pena máxima en contra de los participantes, pues debe haber un castigo ejemplar para que los pobladores dejen de tomar la justicia por su propia mano.

"Ya se debe de poner un alto y hasta que no se ejerza la justicia de vida por parte de nuestras autoridades la gente va a seguir tomando lo que es la justicia por sus manos".





Puntualizaron que este lamentable hecho les deja en claro que deben mantenerse en unidad familiar y velar por los menores que quedaron desamparados.





Cuestionadas sobre la persona que viajaba con su hermana quien lamentablemente también fue asesinada, las mujeres dijeron que

lamentablemente no está identificada, además de que desconocen su nombre y domicilio, toda vez que era una persona que iba de paso y que pidió un raid.





Finalmente la hija de la ahora occisa, pidió a las autoridades que situaciones como éstas no pueden quedar impunes., "Qué las personas que hayan sido también inocentes afectadas por linchamientos levanten su voz y exijan la justicia para su ser querido, yo solicitó al Gobernador que en esos poblados en donde se inicia la justicia por grupos que se organizan, llegue la seguridad porque si nuestros Gobiernos no hacen nada, la gente va a seguir actuando por su propia mano, y pedimos el esclarecimiento y el castigo máximo para estas personas que ya se han ido identificas y reciban el castigo previo proceso".





Recordaron que Adela salió de la ciudad de Orizaba rumbo a la Ciudad de León, pero ella acostumbrada adentrarse los poblados y es ahí donde la interceptan., "Nosotros nos enteramos en virtud de que perdimos contacto con ella el día domingo justamente a las 5 de la tarde dejó de comunicarse con nosotros, la última vez que hablo por teléfono se encontraba perdida no sabía en dónde se encontraba, ella usaba GPS para trasladarse a León y ante la preocupación de no saber nada de ella, mis demás hermanas trataron de investigar más a fondo en redes sociales si alguien había reportado el auxilio de una persona que se encontraba perdida".