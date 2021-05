Familia bloquea autopista Cardel-Veracruz tras desaparición de dos menores

La familia informó que ambas se encontraban en su domicilio ubicado en la colonia Reserva Tarimoya 4, en la zona poniente de la ciudad, pero desde el pasado lunes no saben de ambas, luego la acalorada.

PUBLICIDAD

En entrevista, la mamá aceptó haberla reprendido físicamente, pero durante la manifestación señaló que tras estos días sin saber de ella, se arrepiente y le hizo un llamado a volver a casa para hablar.

Noticia Relacionada Capturan a presunto pederasta en colonia de Veracruz

Su desaparición fue denunciada ante la Fiscalía, pero la falta acción de esta, motivó que la tarde de este viernes, familia, amigos y vecinos de las dos niñas decidieron realizar la manifestación.

Por otra parte, la mamá de las niñas informó que existe la posibilidad que se hayan ido con un ex vecino al que identifican como Marcelino, quien a decir de varias personas podría tener una relación con la menor de 13 años.

PUBLICIDAD

"Lo que pasa es que unas horas él estaba ahí, y mi hermana y mi cuñada me dicen que la veían muy seguido seguido él, cosa que yo no sabía porque yo me iba a trabajar, que andaba con ella y yo no sabia hasta ayer, él tiene como 27 o 28 años" señaló la madre.

Luego de algunas horas del bloqueo, las autoridades pertinentes hablaron con los inconformes y estos accedieron a retirar el bloqueo en un carril, pero momentos después se retiró en su totalidad.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD