Exigen justicia por 'Güerita', perrita atropellada en Veracruz

Habitantes del Infonavit Los Volcanes, denunciaron públicamente que el trabajador de una constructora que circulaba en una camioneta, atropelló y le arrebató la vida a una perrita que vivía en sus calles.



La pequeña "Güerita" llegó aún cachorra el pasado mes de mayo luego de que fuera abandonada a su suerte en el parque situado en Nevado de Toluca entre Calle de las Derrumbadas y Cerro de San Martín.



Los colonos la arroparon, desparasitaron, esterilizaron e intentaron buscarle un hogar temporal, por lo que entre varios de ellos se daban a la tarea de darle comida y las atenciones pese a no tener casa fija.



La mañana de este miércoles, el trabajador de la constructora salió a toda velocidad en la camioneta Chevrolet color blanca tipo pick up atropelló a la perrita en Derrumbadas entre Nevado de Toluca e Iztaccíhuatl.



Testigos afirmaron que el conductor aceleró al ver que trataba de cruzar la calle e incluso al ver que ya la había arrollado, intentó echarse de reversa para rematarla, pero se lo impidieron.



La ´Güerita´ se arrastró como pudo hacia la orilla, mientras vecinos fueron a reclamarle al empleado de la constructora, quien simplemente levantó los hombros como diciendo ´ya ni modo´ y se fue a toda prisa.



La veterinaria que la atendió momentos después. se percató que tenía fractura en la cadera, fractura en fémur, hemorragia masiva y pérdida del conocimiento total, por lo que no tuvo más remedio que darle eutanasia.



Los vecinos informaron que la ´Güerita´ estuvo anestesiada para tratar de mitigar el dolor y luchó por su vida hasta donde pudo, pero las heridas provocadas por el atropellamiento fueron muy graves.



Relataron que horas más tarde, el responsable volvió al lugar de los hechos a decirles que lo sentía mucho, a tomar el cadáver de ´Güerita´ y trasladarlo a un terreno para finalmente darle sepultura.



Ahora los colonos del lugar están tomando las decisiones necesarias para interponer la denuncia penal contra el responsable ante la Fiscalía Especializada en Maltrato Animal, pero temen que no les hagan justicia debido a que la perrita no tenía un propietario fijo, sino que todos los vecinos le daban las atenciones.