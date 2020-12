EU pone en lista negra a Lucio Rodríguez, presunto socio de Caro Quintero

El gobierno de Estados Unidos designó a Lucio Rodríguez Serrano, amigo de toda la vida de Rafael Caro Quintero, como capo del narcotráfico, pues según autoridades norteamericanas este cabecilla colabora con el llamado Narco de Narcos.

"Caro Quintero y Rodríguez Serrano, ambos nativos de Badiraguato, Sinaloa, México, han sido amigos de toda la vida. En los últimos años, Rodríguez Serrano ha ayudado a Caro Quintero a evadir la captura. Adicionalmente, Rodríguez Serrano se ha involucrado en transacciones inmobiliarias bajo la dirección y en beneficio de Caro Quintero", publicó el Departamento del Tesoro.

Tanto el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro anunciaron que Rodríguez Serrano ha participado en diversas actividades ilícitas a nombre de Caro Quintero.

"Los criminales del cartel, como el mexicano Lucio Rodríguez Serrano, deben ser capturados y procesados. Hoy, Estados Unidos lo designó capo de la droga. Estamos comprometidos a combatir el tráfico de drogas a nivel mundial para proteger a los ciudadanos estadounidenses y apoyar a nuestros socios mexicanos", publicó Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) decretó esta disposición de conformidad con la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin). En consecuencia, todas las propiedades de Rodríguez Serrano localizadas en EEUU deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. A su vez, se prohíben las transacciones de estadounidenses o de tránsito en el país norteamericano, hacer negocios o mantener propiedades con el recién designado capo de la droga.

"El Tesoro, en coordinación con la DEA y otras agencias, se compromete a atacar a Caro Quintero hasta que sea llevado ante la justicia", comentó Steven T. Munchin, secretario del US Department of The Treasury.

Rafael Caro Quintero, Narco de Narcos, es objetivo prioritario de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), agencia que ofrece 20 millones de dólares por datos que lleven a su captura, desde abril de 2018. Está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del agente federal Enrique Kiki Camarena, ocurrido en 1985.

"Fue responsable de la brutal tortura y muerte de un agente especial de la DEA en 1985, y no descansaremos hasta que sea detenido. Continúa dirigiendo un cartel importante que contrabandea drogas a este país. Apuntar a sus asociados y estructura de apoyo es crucial para sofocar su empresa criminal de una vez por todas ", dijo el director interino de la Administración de Control de Drogas Timothy J. Shea.

El Narco de Narcos encabeza la lista de los fugitivos más buscados de la DEA, también está entre los primeros 10 objetivos de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y tiene una ficha roja en la Policía Internacional (Interpol). Es el único mexicano que figura en los tres portales.

Caro Quintero comenzó su carrera criminal a finales de 1970 cuando cofundó el llamado Cártel de Guadalajara y amasó una fortuna ilícita de unos 500 millones de dólares. En 1985, Kiki Camarena estaba infiltrado en la organización del Narco de Narcos, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Tras descubrir que brindaba información a la DEA, fue secuestrado, torturado y ejecutado.

Ese año del 85, el Narco de Narcos huyó a Costa Rica, donde fue apresado y devuelto a México, para ser procesado y hallado culpable de los cargos relacionados con el asesinato del agente de la DEA.

"Mientras estuvo en prisión, Caro Quintero mantuvo sus relaciones con organizaciones mexicanas de narcotráfico y utilizó una red de familiares y testaferros para lavar su fortuna ilícita invirtiendo en empresas y proyectos inmobiliarios aparentemente legítimos en Guadalajara. El 9 de agosto de 2013, Caro Quintero fue liberado de una prisión mexicana con 12 años restantes de su sentencia de 40 años de prisión", detalló el Departamento del Tesoro.