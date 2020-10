EU pone en la mira al narco por tráfico de migrantes en Veracruz

El Gobierno de Estados Unidos puso en la mira el tráfico de migrantes por Veracruz, a manos del crimen organizado. el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que este fue uno de los temas que se abordó con el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, en su visita a la entidad.

"El exhorto a que eviten entrar a Veracruz sin papeles porque son extorsionados y son víctimas de esta delincuencia. Estamos en un combate frontal contra la delincuencia porque cualquier actividad que hagan es una forma de financiarse y seguir con estos actos delictivos".

Las rutas usadas por los migrantes son disputadas y controladas por Los Zetas, Cártel del Golfo y Jalisco Nueva Generación.

El mandatario veracruzano aseveró que los criminales se centran en la extorsión, secuestro y cobro de "moches" a migrantes a quienes prometen llevar a Estados Unidos, pero no lo cumplen.

Les cobran "moches", sin garantía y exponiéndolos a ser secuestrados y extorsionados. "El problema es que ya no se tienen estos polleros de antes que llegaban a cobrar y garantizaban ponerte del otro lado de la frontera. Ahora no, ahora se metió la delincuencia organizada: o los extorsionan, les cobra moche y son los que hacen ese negocio, pero no les garantiza llevar al inmigrante del otro lado, lo abandonan, le quitan el dinero, los llegan a secuestrarlo y los ponen en riesgo".

En algunos casos de secuestro, recordó el gobernador veracruzano, los migrantes fueron encerrados en un hotel y los delincuentes extorsionaron a su familia en su lugar de origen; en otros casos los migrantes fueron subidos a un tráiler, cerraron la caja y cuando vieron que había riesgo para quienes los llevaban huyeron y dejaron la caja cerrada.