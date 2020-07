Entrega SRE información de EU sobre "Rápido y Furioso" a FGR

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la información contenida en la respuesta a la nota diplomática al gobierno mexicano por parte de Estados Unidos, sobre el operativo "Rápido y Furioso".

Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte, informó lo anterior a la periodista Dolia Estévez, al explicar que son varios párrafos, con documentos adjuntos los que contiene la respuesta diplomática.

En su cuenta de Twitter, Esteves escribió: "Roberto Velasco confirmó lo que ayer me dijo el embajador (de Estados Unidos en México, Christopher Landau), de que el lunes EU respondió nota diplomática de hace dos meses sobre "Rápido&Furioso.

"Según Velasco, son varios párrafos, con documentos adjuntos. Fue turnado a @FGRMexico (Fiscalía General de la República). Declinó decir si confirma (que) @FelipeCalderon sabía de R&R", indicó la periodista en su tuit.

Ayer, el embajador estadounidense Christopher Landau dijo que un día antes de la visita del Presidente López Obrador a Estados Unidos, Washington respondió la nota diplomática enviada por el canciller Marcelo Ebrard sobre los detalles del citado operativo que significó ingresar a México 2500 armas de alto calibre.

"Se contestó y hay, la respuesta está dentro de la respuesta, ´speaks for it self (habla por si misma)", declaró el diplomático de EU.

El pasado 11 de mayo, el gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos proporcionar toda la información que se disponga respecto al operativo "Rápido y Furioso", con el que se introdujo a territorio nacional miles de armas de alto calibre entre 2009 y 2011.

