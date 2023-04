Encuentran a don Marcelino en un barranco de Coscomatepec

Al fondo de un barranco fue encontrado con vida un campesino de 74 años, siendo reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado martes 18 del presente mes.

Se trata del trabajador del campo Marcelino Lino Hernández, de 74 años, con domicilio en la comunidad de Xocotla, municipio de Coscomatepec, Veracruz.

A decir de sus familiares don Marcelino salió de su casa para realizar sus labores en el campo.

Pero, ya no tuvieron noticias acerca de su paradero ya que no regresó a su vivienda y entraron en la desesperación de no saber nada de él.

Afortunadamente, tras haberse realizado el reporte a las corporaciones de emergencias y policiacas de Coscomatepec, se hizo la búsqueda de don Marcelino y éste fue localizado con vida.

El septuagenario campesino Marcelino Lino Hernández fue localizado al fondo de un barranco ubicado entre las localidades Tetlaxco y Xocotla.

De inmediato, fue llevado al Hospital Rural de Coscomatepec, para su valoración médica y donde se quedó internado hasta que los doctores determinen darlo de alta.