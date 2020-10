En Veracruz, vuelca camioneta repartidora de gas

La tarde de este miércoles se registró un fuerte accidente que pudo terminar en desgracia en calles del fraccionamiento Jardines de Virginia, en el que una camioneta repartidora de gas terminó volcada.



De acuerdo a la información recabada en el lugar, el incidente tuvo lugar sobre la avenida Urano entre Viveros y Almácigo, donde fue requerido el apoyo de las corporaciones de rescate por automovilistas.



Se trató de una unidad repartidora de la marca Isuzu de la empresa Gas Mabarak que transportaba 18 cilindros de gas metano, cuyo conductor señaló que intentó hacer una maniobra sin las debidas precauciones.



La mencionada camioneta se desplazaba por el carril de baja con dirección de sur a norte, cuando al querer incorporarse a los carriles centrales no vio que iba muy pegado a la segunda unidad.



Esta otra era una camioneta de la marca Chevrolet tipo Captiva color negra que viajaba con normalidad, cuando la unidad de Gas Mabarak hizo el corte de circulación y ya no pudo frenar, por lo que la impactó en ángulo.



Debido a la velocidad en que iban ambos conductores perdieron el control y se cargaron hacia su costado izquierdo, para finalmente chocar contra un árbol y una palmera en el camellón central.



Afortunadamente los cilindros que cayeron de la camioneta no resultaron dañados y no se registró fuga, pues el peligro fue descartado por personal de Protección Civil Municipal que acudió al sitio.



Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal también llegaron para abanderar el sitio, mientras Bomberos Conurbados tomaron conocimiento y el perito ordenó el retiro de unidades para el deslinde de responsabilidades.