En Veracruz, roban escuela para niños con autismo

Amantes de lo ajeno hicieron de las suyas en el interior de un plantel educativo situado en calles de la colonia Pascual Ortiz Rubio, donde no sólo aprovecharon para robar dinero y cosas de valor, sino también para vandalizar.

Fue durante el transcurso del pasado fin de semana cuando los ladrones lograron irrumpir en las instalaciones de la escuela Veracruz Autismo A.C, que cómo su nombre lo indica se dedica a impartir clases a niños que viven con dicha condición.

Amelia Estefanía Contreras subdirectora del plantel confirmó que no robaron una sino en dos ocasiones, por lo que no descartan que se trate de las mismas personas que ya tenían vigilado el lugar y sabían cuando no encontrarían a nadie en el interior.

La escuela se ubica sobre la calle Papantla entre Calle del Campesino y Miguel Alemán, donde los responsables ingresaron una primera madrugada y se llevaron una computadora portátil, una de escritorio, así como un teléfono celular y dinero en efectivo.

Posteriormente la segunda noche irrumpieron para llevarse una televisión, material didáctico y hasta los tenis de algunas maestras, además de que vandalizaron al romper varias cosas y defecaron en uno de los pasillos.

El monto de lo robado y los daños ascendería a cerca de 25 mil pesos o más, pues también rompieron chapas y se llevaron hasta material sanitizante que ocupan para los cerca de 70 alumnos que reciben periódicamente.

La maestra confirmó que desafortunadamente es el primer robo que sufren, pero ya se encuentran elaborando la denuncia contra quienes resulten responsables e instalarán los equipos de seguridad necesarios para evitar que esto vuelva a suceder.