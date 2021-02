En Veracruz, oaxaqueña se salva de plagio y posible abuso sexual

Una joven oaxaqueña que estuvo a punto de ser privada de la libertad el pasado 20 de febrero cerca de la central camionera de Veracruz, agradeció en redes sociales la difusión de una alerta con su credencial de elector para localizarla. En sus redes sociales la chica de nombre Mitzi Belén, vecina de Salina Cruz, Oaxaca, explicó que había sido golpeada por sujetos que intentaron subirla en un vehículo particular; en el forcejeo perdió la credencial de elector. Una vez sana y salva, la joven explicó en redes sociales lo ocurrido y agradeció el apoyo que le brindaron.

"Hola, quiero agradecer a todas las personas que se preocuparon por mí, que apoyaron a mi madre y estuvieron al pendiente. Hoy gracias a Dios ya me encuentro en casa con mi familia, con muchos golpes en todo el cuerpo, pero viva. Esto que me sucedió fue algo que sin duda me cambio la vida, dos hombres quisieron subirme a un coche atrás de la terminal del ADO de Veracruz y al tratar de escapar me golpearon, no querían asaltarme, querían llevarme quizá para abusar sexualmente de mí, matarme y después tirarme, como lo hacen con muchas mujeres", escribió.

"Gracias a Dios las personas en especial taxistas me ayudaron. Hoy estoy feliz por estar viva, porque tengo una segunda oportunidad y puedo ver de nuevo a mi familia, a mis amigos. Fueron muchos mensajes y llamadas que recibí de muchas personas y no pude contestar todas, pido una disculpa, pero espero me comprendan que no tenía cabeza para responder".

Asimismo, aseguró que no deseaba que ninguna mujer pase por alguna situación parecida, dijo que debido al contexto de violencia que vivimos en nuestro país, debemos prestar atención en todo momento.

"Estemos al pendiente y más cuando estemos solas, ver por dónde caminamos, no estar con el teléfono, mirar a nuestro alrededor, ver videos, tomar un curso de defensa personal porque ya no estamos seguras vivimos en un mundo lleno de bestias que solo están buscando a su nueva presa".

Cabe destacar que la persona que fue testigo de la escena y que halló la credencial difundió el mensaje siguiente: "URGENTE #ServicioSocial se necesita localizar a los familiares de Mitzi Belén B. M.s, hace unos instantes la estaban golpeando afuera del #ADO de Veracruz, fue rescatada por personas que pasaban por el lugar, ella va con rumbo al puerto de #SalinaCruz, #Oaxaca en estos momentos por favor comunicarse con ella #Nomasviolenciacontralamujer".





https://www.milenio.com/estados/veracruz-joven-salva-plagio-gracias-redes-sociales