Un supuesto delincuente que fue intervenido y amarrado por habitantes del fraccionamiento El Faro , fue puesto en libertad por las corporaciones policiales que decidieron no actuar en su contra.

Fue así que se abalanzaron sobre él, lo sometieron, lo sacaron a la banqueta y lo amarraron de las manos para evitar que huyera, mientras otros más solicitaron la presencia de las fuerzas del orden mediante el 911.

Casi media hora después, agentes de la Policía Naval y Municipal llegaron a dicho sitio donde encontraron a Juan José G. M. de 28 años de edad, quien fue señalado directamente y se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Aún cuando los vecinos tenían imágenes de cámaras de seguridad donde se le veía rondando la zona y observando a que domicilio podía entrar, además del señalamiento directo, los uniformados lo dejaron libre.

Peor aún, los policías le informaron a los habitantes que al no existir flagrancia en la acusación, lo dejarían en libertad, pues ni siquiera se lo llevaron a la comandancia por alguna falta administrativa.

Furiosos, los vecinos no tuvieron más remedio que dejarlo ir, no sin antes advertirle que la próxima vez que sea visto haciendo de las suyas, ahora si le propinarían la golpiza que en esta ocasión no le dieron.

