En pandemia, mayor presencia y peligrosidad de cárteles mexicanos en Unión Europea

El impacto de la pandemia de Covid-19 desvela hasta qué grado se ha incrementado la presencia de cárteles mexicanos en la Unión Europea (UE), y en particular el papel del Cártel de Sinaloa en la emergencia sanitaria como el principal abastecedor de drogas sintéticas a nivel mundial, aseguran expertos en crimen organizado y narcotráfico.

La pandemia podría conducir a los cárteles mexicanos a alternar precursores químicos y sustancias, tal como lo vienen haciendo en países de la UE; aunque la dependencia de terceros (de precursores y/o de materia prima) podría generar estancamiento y perdidas en economías ilícitas en tiempos de excepcionalidad, sostiene Ludmila Quirós, investigadora del Centro de Estudios sobre el Crimen Organizado Transnacional de la Universidad Nacional de La Plata.

En su ensayo Cárteles mexicanos en el mercado europeo de drogas sintéticas: alcances y lecciones desde la pandemia de SARS-CoV2, indica que la actual caída del tráfico de drogas sintéticas podría dar lugar al desarrollo de una industria química entre las organizaciones del crimen organizado mexicano. Y la post-pandemia podría impulsar la ruta europea de precursores químicos para abastecer a los cárteles mexicanos, incrementando a su vez la presencia de estos en territorio europeo.

La investigadora destaca que la presencia de cárteles mexicanos en Europa en relación al tráfico de cocaína es importante, pese a que su influencia en el tráfico de metanfetaminas y sus alianzas con mafias locales es aún marginal, lo cual "no puede quedar al margen la influencia que la actual pandemia de Covid está teniendo sobre el mercado ilegal de metanfetaminas y fentanilo".

Para el doctor Guillermo Garduño Valero, es indudable la presencia de los cárteles mexicanos en la Unión Europea, donde operan en algunos países introduciendo cocaína, metanfetaminas y otras sustancias, al tiempo que convierten la venta de estas drogas en activos para llevarlos al mercado de lavado de dinero.

"Sin duda hay cambios en la estructura de las organizaciones, puesto que la pandemia hace que reduzcan temporalmente sus estructuras, lo cual hace que los grupos criminales de Europa Occidental provean a sus consumidores, sea con la participación de cárteles mexicanos o sin ellos, porque el fenómeno del tráfico de estupefacientes es global", indica el catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Considera que actualmente los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, entre otros, están a la cabeza en el desarrollo y continuidad de esta cadena de tráfico de drogas en Europa y Estados Unidos, en alianza o no con organizaciones criminales de cada país. Por ejemplo, dice, España sigue siendo la puerta de entrada a Europa de los cárteles mexicanos.

"En la post-pandemia sin duda que habrá una recuperación del crimen organizado de México y su cadena de suministro a sus pares de otras latitudes, no solo de metanfetaminas, fentanilo, cocaína y otras drogas, sino el de los otros ilícitos relacionados con la pirámide delincuencial, porque se trata de una industria global consolidada", destaca el catedrático.

Garduño Valero sostiene en entrevista que el principal proveedor de sustancias químicas para la producción de drogas es sin duda la mafia en China, que distribuye a través de los puertos del Pacífico mexicano, principalmente Manzanillo, Colima, y a otras latitudes del mundo.

Considera que en este periodo de contingencia ha disminuido no solo el tráfico de enervantes, sino de las operaciones del narcotráfico a nivel mundial, lo cual no significa que las drogas no sigan llegando a los mercados de consumo de Estados Unidos y Europa.

"Es difícil que los adictos de ambos continentes permanezcan sin su dosis de opiáceos, pues conllevaría a una crisis superior a la que han vivido los países por este fenómeno de la drogadicción, la diferencia es que los usuarios compran más caro las drogas que consumen", advierte el doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es decir, seguirán operando los cárteles desde la producción, transporte, distribución, venta y colocación de los activos obtenidos de esta cadena de tráfico, para el lavado de dinero en los mercados financieros de Europa y Estados Unidos, resume Garduño Valero.

En su ensayo Cárteles mexicanos en el mercado europeo de drogas sintéticas: alcances y lecciones desde la pandemia de SARS-CoV2, publicado por el Real Instituto Elcano de España (junio 2020), Ludmila Quirós advierte sobre la amenaza que dichos cárteles podrían representar para la seguridad de la UE.

Indica que en los últimos dos años se registra una mayor presencia de cárteles mexicanos en territorio europeo, "muchos de los cuales además de traficar cocaína y heroína son reconocidos por su experiencia la elaboración y distribución de anfetaminas, metanfetaminas y fentanilo", apunta.

Redes criminales mexicanas en la UE

La investigadora sostiene que, si bien la presencia de metanfetamina mexicana se ha incrementado desde 2014 en la UE, "esto no significa que la presencia de narcotraficantes mexicanos operando en el territorio europeo se incremente por igual". Es decir, precisa que "la vinculación entre narcos mexicanos con bandas europeas dedicadas a la elaboración de drogas sintéticas es bastante residual".

"Dicho de otra forma, el bajo número de casos que han confirmado un nexo entre narcos mexicanos en Europa trabajando directamente en el negocio de las metanfetaminas (Bélgica, los Países Bajos y, en menor medida, España) son escasos y en consecuencia impiden cualquier generalización en este sentido", subraya en su ensayo Quirós.

Indica que, vinculados principalmente con el tráfico de cocaína que previamente había sido dominado por los colombianos, el ingreso de los cárteles mexicanos a Europa se hizo posible gracias al establecimiento de una serie de alianzas criminales con bandas locales.

Afirma que los mexicanos utilizan Europa como puente hacia África y Oceanía para enviar drogas sintéticas y a la creciente presencia física de mexicanos en países europeos.

"Esto dio lugar a un variado entramado criminal que permitió a los cárteles como Sinaloa, Tijuana, Juárez, Los Zetas, Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leyva, abastecer a una amplia geografía europea con tráfico de cocaína y heroína sudamericana", apunta la investigadora del Real Instituto Elcano.

Desde 2013, la agencia antidrogas de Europa (Europol) ya consideraba a los grupos criminales mexicanos como "coordinadores" del tráfico global de cocaína y de la producción y tráfico de drogas sintéticas para el mercado europeo, asiático y estadunidense.

Sin embargo, la analista Ludmila Quirós sostiene en su estudio que, si bien la penetración territorial dio lugar a una diversificación de actividades de los cárteles mexicanos, lo cierto es que el tráfico de cocaína siguió siendo el principal vehículo para fijar bases territoriales y plazas de distribución en buena parte del continente europeo.

Del puerto inglés de Liverpool a España pasando por Italia, Portugal, los Países Bajos y Bélgica y de allí a varios países de Europa del Este y los Balcanes, los cárteles mexicanos fueron adaptando y cambiando sus rutas al calor de sus necesidades.

Actualmente, el Reino Unido es una de las plazas de mayor interés del Cártel de Sinaloa para establecer allí un centro de distribución, tráfico directo y punto de lavado, reduciendo así la triangulación con las pandillas rumanas que han estado sirviendo como nexo para ubicar la cocaína sudamericana en el mercado británico.

En febrero de 2020 una inusual incursión del Cártel de Sinaloa con un cargamento de cocaína para ser distribuida en Italia dio lugar a una multiplicidad de especulaciones. Entre ellas, a una posible (pero poco probable hasta el momento, dice la investigadora) asociación entre los narcos de Sinaloa con la mafia siciliana de la Cosa Nostra.

Que Italia ha sido muy importante en la configuración de las redes de narcotráfico a nivel global no es nuevo. De hecho, el puerto de Palermo ha sido clave para que organizaciones mexicanas y las mafias locales de la Cosa Nostra, la Camorra y la ´Ndrangheta movieran las embarcaciones de droga a través del Atlántico.

En ese sentido, todo apunta al Cártel de Sinaloa, el del Golfo y el de Los Zetas como socios de la ´Ndrangheta, en la Cuenca del Caribe, para consolidar esta ruta marítima y unirla con el puerto italiano de Gioia Tauro en Reggio Calabria.

Si bien la ruta de la cocaína ha sido –y continúa siendo– la principal puerta de entrada de los cárteles mexicanos a Europa, lo cierto es que de 2014 a esta parte la ruta de las drogas sintéticas comenzó a trazar una curva en alza.

En los primeros meses de 2020 España fue noticia por incautar el mayor envío de metanfetamina (750 kilos) en bloques de mármol. En 2019 diarios mexicanos se hacían eco del incremento de tráfico de metanfetamina mexicana a Europa y Asia.

Estos y otros casos podrían confirmar que, más que la presencia física de los cárteles mexicanos operando en territorio europeo, "lo que estamos presenciando es un aumento importante en el tráfico de metanfetamina mexicana directamente desde México hacia Europa," subraya la catedrática.

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/07/22/en-pandemia-mayor-presencia-y-peligrosidad-de-carteles-mexicanos-en-union-europea/