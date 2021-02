En Medellín de Bravo, conductor de urbano agrede a tránsito

El conductor de un autobús de pasajeros que circulaba sobre la carretera estatal Medellín-Veracruz, fue detenido por las fuerzas del orden luego de que fue sorprendido jugando carreritas y agrediendo a elementos de tránsito.

El incidente ocurrió a la altura de la entrada a Dos Bocas, donde el operador de la unidad de la ruta El Tejar-Medellín marcado con el número económico 150 se llevó por delante al agente de vialidad.

El elemento de la delegación Raymundo I. fue quien se percató de que el conductor del camión de pasajeros jugaba carreritas con otro más para ganarse el pasaje, motivo por el cual decidió intervenirlos.

Uno de ellos asumió su responsabilidad, presentó los documentos y recibió la multa correspondiente, pero no fue así con Mauricio P. Z., quien presuntamente no tenía la documentación en regla y no portaba licencia.

Fue así que comenzó a insultar y a agredir al oficial, para luego abordar el camión con el objetivo de huir, por lo que el tránsito colocó su motocicleta enfrente y el operador de la unidad de pasajeros la arrastró algunos metros.

Ante tal situación intervinieron elementos de la policía estatal y procedieron a detener a dicho chofer, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para lo que le resulte.