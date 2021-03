En Matías Romero, secuestran a tres regidores y dos asesores

Matías Romero, municipio oaxaqueño con gran relación comercial con municipales del Estado de Veracruz y parte del corredor Transistmico, límite de las dos entidades, vive momentos de gran tensión luego de que en la mañana de este martes fueran privados de la libertad tres regidores y dos asesores municipales que fueron sacados del Palacio municipal por un grupo de agentes municipales que exigen participación de los recursos federales enviados al Gobierno Local y se cumpla de esta forma con un acuerdo firmado por el presidente municipal Alfredo Juárez Díaz, fallecido por Covid 19 en agosto del año pasado.

Y es que el actual alcalde, Manuel Solana Morales afirma que el reclamo de los recursos por parte de 14 agentes municipales es inviable pues se estaría dándole más de la mitad del presupuesto anual y dejaría sin capacidad de operación administrativa y de servicios al municipio. En una mesa de dialogo realizada este lunes, previo a lo que fue la toma del Palacio municipal por varias horas, el primer edil ofreció 2. 9 millones de pesos para que se lo distribuyeran en el ejercicio fiscal de este año, pero los reclamantes no aceptaron.

La toma del Palacio municipal se dio este lunes por la tarde luego de no alcanzar acuerdos pero además de que el alcalde suplente no aceptó reunirse con otras personas o líderes comunitarios que no sean los agentes municipales.

Este martes alrededor de las 8 de la mañana, los agentes municipales, encabezados por Raul Martínez de Jesús, agente municipal de Palomares, decidieron liberar el palacio pero se llevaron retenidos a tres regidores y dos asesores municipales a quienes tendrían cautivos en La comunidad Francisco Javier Juno, exigiendo se acepte y entregue los recursos prometidos por el Alcalde fallecido Alfredo Juarez Díaz.

En tanto, hacía las diez de la mañana de este martes, comerciantes y habitantes de Palomares Oaxaca, cerraron la carretera Transistmica que une a Matías Romero con Jesús Carranza, Veracruz y es paso obligado de las unidades que proceden de Salina Cruz Oaxaca hacia los puertos de Coatzacoalcos y Veracruz, linea de circulación vehicular principal del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Los pobladores afirman rechazar la decisión de su agente municipal de encabezar la toma del Palacio municipal y de amenazar con más bloqueos que solo afectan al comercio local, recordando que hace unos días, los habitantes de San Juan Mazatlán, Oaxaca, tomaron la misma vía federal a la altura de Boca del Monte, desviación hacia Uxpanapa, Veracruz y la mantuvieron cerrada por casi dos semanas, permitiendo sólo el paso a quien pagara cuotas de hasta 500 pesos por unidad.

Ese tipo de acciones encarece el servicio de transporte público, genera escasez de combustibles y productos básicos, afirmaron. Y por eso, en rechazo a los bloqueos y extorsiones que bajo esa modalidad se dieron, cerraban ellos también la carretera para que el Gobierno estatal y federal atienda los reclamos y al mismo tiempo impida acciones que afecten a la ciudadanía.

Municipios como Jesús Carranza y Uxpanapa en Veracruz, se ven afectados por el cierre de la carretera, pero también comerciantes de otros como Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Sayula de Alemán, por la relación comercial que establecen con productores de totopos, camarones y pescado seco entre otros productos, además de artesanías y vestimenta de Matías Romero y Juchitan, principalmente.

La secretaria general de Gobierno (Segego) de Oaxaca llamó a agentes y Cabildo de Matías Romero, a establecer una mesa de diálogo y conciliación a fin de que se respeten los derechos de los demás ciudadanos que son afectados por los bloqueos y obstrucciones a las vías generales de comunicación.