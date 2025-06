En Martínez de la Torre, detienen a zapatero acusado de tocar a una menor

Un fuerte clima de indignación y exigencia de justicia se vive en la colonia El Estudiante, luego de que un hombre identificado como Ernesto "N", conocido como El Cuacho, fuera detenido por elementos de la policía local tras ser señalado por presuntos abusos contra una menor de edad.

Los hechos ocurrieron en un taller de reparación de calzado ubicado sobre la calle Universidad, casi esquina con Guillermo Prieto, donde el sujeto habría aprovechado su cercanía con la niña para realizarle tocamientos indebidos, según el testimonio de la víctima, el acusado incurrió en actos inapropiados que inmediatamente fueron informados por la menor a su madre.

Sin dudarlo, la mujer acudió a las autoridades, quienes respondieron de forma oportuna, logrando la aprehensión del individuo en su negocio.

También te puede interesar... Cateo sin resultados en Xalapa; taller de hojalatería queda limpio

Ernesto fue trasladado a las instalaciones de seguridad pública y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal, vecinos y familiares de la víctima exigen que no haya impunidad, pues señalan que no es la primera vez que el detenido ha sido acusado por conductas similares, aunque en otras ocasiones, presuntamente, los casos no fueron denunciados formalmente.

También te puede interesar... Fallece recién nacido en Acultzingo

La comunidad ha solicitado a las autoridades una investigación a fondo y protección para otras posibles víctimas, este caso reaviva el debate sobre la necesidad urgente de fortalecer las medidas de prevención del abuso infantil y de fomentar la denuncia oportuna.

Las autoridades reiteraron que toda víctima puede recibir atención inmediata y confidencial a través de las instancias correspondientes.